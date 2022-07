Este conteúdo é exclusivo para assinantes Record Premium Assine Já Se já é assinante faça login

Trincão chegou pelas 22h35 ao Cascade Resort, em Lagos, hotel que recebe o estágio do Sporting. O reforço seguia no banco de trás do carro e à sua frente estava Jorge Mendes. "Vim falar com o Amorim", disse o superagente, à entrada. (Fotos: Ricardo Nascimento)