Perto de uma centena de adeptos do V. Guimarães juntou-se, esta tarde, para uma manifestação nas horas que antecederam o encontro com o Vizela, da 31.ª jornada da Liga Bwin. Sob o lema "Exigimos respeito - somos um clube centenário", os apoiantes percorreram as ruas desde o Largo do Toural até ao Estádio D. Afonso Henriques. O principal motivo para esta manifestação foi o facto de o Conselho de Disciplina ter arquivado o processo disciplinar a Al Musrati (Sp. Braga), que tinha sido aberto na sequência de queixa apresentada pelo Vitória. [Fotos: Victor Sousa/Movephoto]

«Exigimos Respeito»: adeptos do V. Guimarães manifestaram-se antes do jogo com o Vizela