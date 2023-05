Exponor pronta para receber o público no Rali de Portugal: veja as primeiras imagens de carros e pilotos

A Exponor é o centro nevrálgico do Rali de Portugal, onde está instalado o centro de operações do evento mas também o parque de assistências. E a partir das 10 horas desta quinta-feira, o público pode aceder de forma gratuita ao local para ver de perto os carros e os pilotos preferidos. O cenário está pronto, depois de uma quarta-feira de grande azáfama com iniciativas , tempo dedicado à comunicação social e ainda a visita de Carlos Barbosa, presidente do Automóvel Club de Portugal, aos pilotos.