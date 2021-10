F1 e NBA juntam-se em parceria e... fez-se magia

A Fórmula 1 chega este fim de semana aos Estados Unidos e para assinalar a data a organização do principal campeonato de automobilismo mundial anunciou uma parceria com a NBA, que começa desde já com o lançamento de imagens especiais dos carros do Mundial do próximo ano com as cores de várias equipas do campeonato de basquetebol norte-americano. Até agora foram já mostradas dez, ainda faltam vinte...



Para lá destas imagens, a parceria entre a NBA e a F1 irá resultar ainda numa 'batalha' de lançamentos livres entre os pilotos no circuito de Austin, a realizar-se já na quinta-feira. O vencedor desse duelo irá ganhar 20 mil dólares, que serão direcionados para uma instituição de caridade à sua escolha.