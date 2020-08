Fábio Coentrão de volta às redes sociais com mensagem sobre família e... futebol

Ausente das redes sociais há muito tempo, Fábio Coentrão publicou este sábado uma fotografia com a mulher e os dois filhos, escrevendo: "A melhor coisa que Deus me deu na vida, a segunda ainda está para vir". Na mensagem o lateral português, de 32 anos, não especificou ao que se referia mas adicionou como emojis bolas de futebol. Sem competir há uma época, o regresso aos relvados pode estar para breve e com a camisola do P. Ferreira.