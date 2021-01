Fábio Veríssimo inspecionou relvado em Guimarães e os sinais não foram positivos

Poucos minutos antes da hora marcada para o arranque do V. Guimarães-Farense, Fábio Veríssimo subiu ao relvado do Estádio Dom Afonso Henriques para inspecionar as condições do terreno de jogo, antes de decidir se havia ou não condições para a disputa da partida este domingo. Este deve ser o segundo adiamento consecutivo do jogo... (fotos: José Gageiro)