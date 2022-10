Fair play e boa disposição: treinadores de Casa Pia e Vizela juntos a poucas horas de se defrontarem

Com o lema 'Fair Play Juntos', Filipe Martins e Álvaro Pacheco, treinadores do Casa Pia e do Vizela, estiveram esta manhã a conviver na unidade hoteleira onde os minhotos estão instalados. Recorde-se que mais logo (18h) as duas equipas vão medir forças no Jamor, a contar para a 8.ª jornada da Liga Bwin. [Imagens: Casa Pia]