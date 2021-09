Fair play no final do Ilhas Salomão-Portugal: jogadores juntos em foto para mais tarde recordar

Para lá da imagem de fair play, aquilo que se viu esta quinta-feira, depois do Ilhas Salomão-Portugal, foi um inequívoco sinal de reconhecimento e admiração por parte dos jogadores da modesta seleção da Oceânia para com os portugueses. Num momento para mais tarde recordar, como escreveu Damon Shaw, o analista de performance das Ilhas Salomão, jogadores de ambas as equipas juntaram-se no centro do terreno para uma foto de família, sendo que alguns, como o próprio Shaw, não resistiram a pedir fotos individuais com os portugueses.



"Há momentos que serão recordados para sempre. Como treinador é uma honra, mas como pessoa ter a oportunidade de estar no mesmo campo que os campeões europeus, como Ricardinho, André Coelho, Bruno Coelho e companhia, lado a lado com os jogadores das Ilhas Salomão, será algo que vou guardar para sempre", escreveu Damon Shaw nas rede sociais.