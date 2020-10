"Cristiano Ronaldo é, para mim, o jogador de futebol mais atraente do Mundo. Se me tivesse ligado por engano, não teria resistido!" A afirmação foi feita por Erjona Sulejmani em entrevista à Panorama Plus. No entanto, a ex-mulher do médio suíço Blerim Dzemaili não estava à espera que essa declaração fosse tornada pública e ficou furiosa.