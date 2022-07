Famalicão em festa: veja as melhores imagens da apresentação do plantel

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





O Famalicão apresentou-se aos adeptos esta noite, com uma cerimónia na cidade, bem perto do público que aderiu massivamente ao evento. Não surgiu nenhuma surpresa de última hora no plantel de Rui Pedro Silva, mas ficou clara a ambição dos minhotos na nova temporada desportiva. Rui Fonte, um dos reforços, foi dos mais ovacionados. [Fotos: Carlos Gonçalves]