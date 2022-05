Fan Zone animou adeptos do Chaves mas... não por muito tempo

Na impossibilidade de marcarem presença no Estádio dos Arcos em Vila do Conde, por indisponibilidade de bilhetes, os adeptos do Desportivo de Chaves começaram logo de manhã cedo a marcar presença na Fan Zone criada pela SAD do clube para que os seus adeptos pudessem assistir em ecrã gigante ao Rio Ave-Chaves. Os cânticos de apoio pareciam que o jogo se estava a realizar mesmo no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, mas ao terceiro golo do Rio Ave o desalento dos adeptos foi total e o silêncio era... rei [Fotos Paulo Silva Reis]