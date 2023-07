Farense apresenta novas camisolas com inspiração no azulejo algarvio

O Farense mostrou esta quarta-feira, através das redes sociais, as camisolas que serão utilizadas pela equipa algarvia neste regresso à elite do futebol português.



"O design da nova camisola, inspirado no azulejo Algarvio, é um exemplo perfeito de como é possível unir a tradição artesanal com a modernidade do design contemporâneo. Esta fusão resulta numa das mais bonitas camisolas da história do clube, que homenageia a cultura local e ao mesmo tempo traz um toque de originalidade e inovação", pode ler-se na publicação do clube de Faro, que fala numa "fusão da tradição e modernidade"