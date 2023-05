Farense celebra a 'quase-subida' perante uma bancada cheia de adeptos algarvios no Seixal

Mais de mil pessoas afetas ao Farense estiveram na casa do Benfica B esta sexta-feira para ver aquilo que acabou por acontecer aos 90'+6, confirmado por um golo de Rui Costa: uma vitória que deixa os algarvios a apenas um ponto da subida à Liga Bwin. Se o Estrela da Amadora não vencer no domingo, a subida acontecerá mesmo no 'sofá'. Com uma bancada cheia de adeptos da equipa de Faro, no Seixal, os farenses exultaram com triunfo alcançado perto do fim junto dos seus. [Imagens: Rui Minderico]