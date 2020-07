Os jogadores Ryan Gauld, Fabrício Isidoro, Cássio e Hugo Marques participaram numa produção fotográfica de promoção dos novos equipamentos do Farense, que serão utilizados na época 2020/21. Os algarvios firmaram recentemente um entendimento com a Adidas, válido por duas temporadas.



Na sessão, houve o propósito de passar um pouco da alma de Faro e das suas gentes, com a cultura e a identidade da cidade presente, num projeto que contou com a colaboração do Moto Clube de Faro, Clube de Surf de Faro, Teatro das Figuras e Câmara Municipal de Faro.



Os novos equipamentos (principal e alternativo) já estão à venda na loja do clube e também online.