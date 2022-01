Fãs pedem libertação de Novak Djokovic à porta do hotel na Austrália

Novak Djokovic encontra-se fechado num hotel de quarentena enquanto aguarda uma resposta do tribunal de Melbourne, depois de o seu visto de entrada no país lhe ter sido recusado. O tenista sérvio, número um do Mundo, aguarda juntamente com outros refugiados. No exterior do hotel, vários fãs de Djokovic juntaram-se numa onda de apoio, com mensagens e tarjas dirigidas ao tenista... e não só. [Imagens: Reuters e Action Images]