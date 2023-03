FC Porto compra "máquina de lançamentos mais inovadora do mercado" para a equipa de basquetebol

Chegou à equipa de basquetebol sénior do FC Porto a Dr. Dish, da empresa 'Tripl3 Shot', aquela que os dragões consideram a "máquina de lançamentos mais inovadora do mercado". De acordo com os azuis e brancos, a nova ferramenta de trabalho vai agora permitir programar exercícios e treinos personalizados e monitorizar dados e estatísticas para até cinco jogadores em simultâneo. O técnico do FC Porto, Fernando Sá, afirmou a importância da nova aquisição. "É uma ferramenta extremamente importante, que nos ajuda a desenvolver vários aspetos do jogo. Não só lançamentos, mas também no espírito e interação dos jogadores, parece-me ser importante. Outra área que me parece que vai ser relevante é na recuperação de atletas que estejam a recuperar de lesões", frisou o técnico em declarações aos meios de comunicação do FC Porto. [Imagens: FC Porto]