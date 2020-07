O FC Porto divulgou esta sexta-feira a camisola para 2020/21. Desenvolvida pelos dragões e pela New Balance, estará disponível a partir de manhã em todas as FC Porto Stores e na FC Porto Online Store. "As tradicionais riscas azuis e brancas são reforçadas em número este ano, mas mantêm o tradicional azul Porto, que apaixona adeptos por todo o mundo. Os detalhes em amarelo dão um visual distinto à nova camisola para a próxima época. Com uma gola em V, no interior da camisola estará ainda inscrito o mote para a temporada 2020/21: 'Nação Porto'", pode ler-se no site dos dragões.