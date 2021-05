O Benfica-FC Porto terminou empatado (1-1) e a imprensa internacional faz eco do clássico e do título cada vez mais perto do Sporting. O site mexicano "Mediotiempo" escreve que os dragões estão em "terapia intensiva em Portugal" e "só com um milagre" revalidariam o título de campeão numa altura em que os leões, sublinha a 'Marca', estão a 2 pontos do "alirón" (expressão usada para demonstrar de forma eufórica um objetivo alcançado)