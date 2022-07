Taremi e Evanilson, os goleadores de serviço da época passada, repetiram a dose na entrada da nova temporada, ao fazerem os dois primeiros golos do FC Porto no jogo diante do Tondela. Foram dois tentos seguidos, separados por menos de 4 minutos. No segundo, refira-se, o iraniano não assistiu... mas quase! (Fotos: TVI)