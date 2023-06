Fechados no estúdio com Rafael Leão: Português é o artista MTV Push de julho

Rafael Leão esteve em Portugal para gravar dois videoclips para a MTV, uma vez que foi destacado pelo popular canal televisivo como artista MTV Push do mês de julho. Record acompanhou todo o dia de gravações e esteve à conversa com o craque do Milan e da Seleção Nacional. O repórter fotográfico Luís Manuel Neves esteve com o dedo no 'gatilho' e não falhou um 'tiro'.