Feddal baixa de última hora: o onze provável do Sporting para o jogo com o Manchester City

O Sporting luta hoje, em Inglaterra, por pouco mais do que o orgulho próprio, tendo em conta a dilatada desvantagem para o Manchester City (0-5) na eliminatória dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. E se esta missão por si só não fosse difícil o suficiente, durante a preparação na Academia de Alcochete, Rúben Amorim teve de organizar a estratégia sem Palhinha, Daniel Bragança e Pote (lesionados), bem como Matheus Nunes (suspenso), e foi obrigado a repensá-la... já em Manchester. É que, de acordo com informações recolhidas por Record, Feddal, que era apontado ao onze, falhou o teste de aptidão física depois de ter sentido um desconforto muscular e, por precaução, deve ficar no banco de suplentes.