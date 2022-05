Feddal mostra-se ao lado de Slimani: «O meu guerreiro argelino»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





O central marroquino do Sporting, Zouhair Feddal, partilhou uma foto com o avançado Islam Slimani através da conta de Instagram, já depois de ter dado os parabéns publicamente a Sarabia e ter recordado o 11 de maio de 2021, dia em que o Sporting confirmou o título nacional. Desta feita, Feddal mostrou apoio a Slimani, um jogador com o qual Rúben Amorim não conta em 2022/23. "O meu guerreiro argelino", escreveu o defesa.