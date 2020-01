Federação de Canoagem mostra "situação muito grave" no CAR de Montemor-o-Velho

A chuva que caiu nos últimos dias fez inúmeros estragos de norte a sul do país e o distrito de Coimbra tem sido uma das regiões mais afetadas. Este domingo, a Federação Portuguesa de Canoagem (FPC) partilhou imagens do Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho, nas quais é possível verificar que as estruturas de apoio à prática da canoagem se encontram praticamente submersas. A FPC fala numa "situação muito grave" e admite que a "água ainda continua a subir".