E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





A Federação Portuguesa de Esgrima assinalou, esta terça-feira, os 100 anos de existência com um jantar no Museu Militar, em Lisboa. João Paulo Correia, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, marcou presença na cerimónia, onde foram homenageados vários atletas.