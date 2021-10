Roger Federer passou a ter o seu nome num elétrico. Em Basileia já é possível viajar no 'Federer Express', uma homenagem que deixou o tenista helvético, um dos melhores de sempre, embevecido. "Obrigado pela incrível honra. Parece que foi ontem que ia para os treinos todos os dias no n.º 8", escreveu o jogador no Twitter.