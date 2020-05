Federer tira 'título' a Cristiano Ronaldo: os 15 desportistas mais bem pagos

A revista norte-americana 'Forbes' divulgou esta sexta-feira o ranking dos desportistas mais bem pagos do último ano, revelando que o detentor do recorde de títulos de torneios do Grand Slam (20), Roger Federer, o novo líder , deve as suas receitas essencialmente a contratos de publicidade e parcerias privadas. Veja quem são os 15 mais bem pagos e onde fica Cristiano Ronaldo. [Fotos: Reuters]