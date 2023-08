Feirense revela novo equipamento principal

Depois de já ter revelado os equipamentos alternativos para a 2023/24, o Feirense divulgou hoje as primeiras imagens do equipamento principal para a nova época. Sem surpresas, o azul volta a ser cor predominante, com o destaque a ser a inclusão de uma estampagem de uma fogaça na parte traseira. Recorde-se que os equipamentos alternativos incluem referências ao mapa do concelho e ao castelo.