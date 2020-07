O Feirense completou, esta segunda-feira, a primeira semana de trabalho, não havendo qualquer baixa no plantel fogaceiro. A exigência da carga de treino tem vindo a aumentar, mas as precauções do técnico Filipe Rocha ainda são muitas devido ao tempo de paragem que os jogadores atravessaram. Durante esta semana, já haverá dias com sessões bidiárias.