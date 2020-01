Fejsa em jantar e adeptos não se calam: «Com o Benfica a meter água no meio campo...»

Fejsa ficou no sábado fora das escolhas de Bruno Lage para o jogo da Taça da Liga frente ao V. Setúbal, encontro que terminou com um empate (2-2) e o consequente afastamento das águias na competição. Ora, após o encontro, o médio divulgou, no Instagram, várias fotografias de um jantar com a mulher e amigos e recebeu uma série de comentários dos adeptos. "Não dá para perceber porque não jogas!!!", "em derrotas e empates é que mais me lembro da falta que fazes" ou "Com o Benfica a meter água no meio campo...", o sérvio leu de tudo [Fotos Instagram Fejsa]