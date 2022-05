E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Wanda Nara foi protagonista de uma sessão de fotos com o fotógrafo francês Nicolas Gerardin e partilhou algumas das imagens no Instagram. A mulher de Mauro Icardi, avançado do PSG, deixou ainda uma reflexão: "Felicidade não é ter tudo o que se quer, mas aproveitar o que se tem." (Fotos Instagram)