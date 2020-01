António Félix da Costa partilhou esta sexta-feira nas suas redes sociais uma imagem na qual mostra o autocolante que levará no seu carro durante o Grande Prémio do Chile de Fórmula E. Nele está inscrita a mensagem 'Ciao Paulo', numa homenagem ao motard Paulo Gonçalves, que perdeu a vida no domingo no Dakar'2020.