O Fenerbahçe colocou em leilão a camisola da assinatura de contrato de Jorge Jesus, assinada pelo agora treinador dos turcos. A mesma ultrapassou as 50 mil liras turcas (50.199) o que se traduz em 2.784 euros. 'Jorge on the stage' pode ler-se numa inscrição da peça de vestuário da equipa de Istambul.