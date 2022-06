Fernando Santos recebe camisola comemorativa do jogo 100 na Seleção das mãos de Fernando Gomes

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Fernando Santos e toda a equipa nacional receberam das mãos do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, uma camisola comemorativa pelo jogo 100 à frente da equipa das quinas. O selecionador teve a possibilidade de dizer 'obrigado' a Fernando Gomes. "Agradeço por ter confiado em mim numa altura particularmente difícil", afirmou, estendendo a sua gratidão "a toda a equipa técnica e restante staff". "Não apenas aqueles que me acompanham desde o primeiro dia, mas também todos os outros que ao longo do caminho se juntaram a nós", frisou. [Imagens: FPF]