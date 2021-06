Pote tornou-se esta sexta-feira no 50.º jogador lançado por Fernando Santos na Seleção Nacional. Aconteceu diante da Espanha, num encontro no qual o jogador do Sporting foi colocado em campo ao intervalo, juntando-se a uma já bem longa lista de estreantes pelas mãos do Engenheiro, que assumiu o comando da turma das quinas em 2014.