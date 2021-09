Fernando Santos já lançou 53 jogadores na Seleção Nacional: Otávio é o mais recente numa lista repleta de talento

Otávio tornou-se este sábado no 53.º jogador lançado por Fernando Santos na Seleção Nacional. Aconteceu diante do Qatar, num encontro de preparação para o Mundial'2022 no qual o jogador do FC Porto ainda se destacou por ter marcado um golo. Otávio junta-se a uma já bem longa lista de estreantes pelas mãos do Engenheiro, que assumiu o comando da turma das quinas em 2014.