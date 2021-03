A Ferrari apresentou esta quarta-feira o SF21, o novo carro da equipa italiana que será pilotado por Carlos Sainz e Charles Leclerc em 2021. Este era o último monolugar que faltava ser conhecido entre as 10 equipas do Mundial de Fórmula 1, que arranca no final do mês, com o Grande Prémio do Bahrain. [Imagens: Scuderia Ferrari]