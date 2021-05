Festa da Europa, alegria da permanência e desilusão da descida: as emoções da última jornada da Liga NOS

Dia de emoções fortes com a 34.ª e última jornada da Liga NOS. Uma das vagas europeias estava por atribuir, bem como dois lugares de descida (um direto e outro para o playoff com o 3.º classificado da Liga Sabseg). Quem mais sorriu foi o Santa Clara, que fecha o campeonato no 6.º lugar e vai disputar a 2.ª pré-eliminatória da Conference League (nova prova da UEFA) na próxima época. Os açorianos golearam (4-0) o Farense, que cai diretamente para o segundo escalão do futebol português. Houve, por isso, lágrimas de tristeza por parte dos algarvios em Ponta Delgada. Também na cauda da tabela, o Rio Ave até ganhou na Madeira, ao Nacional, mas terá de disputar o playoff e foi visível a frustração dos vilacondendes no final da partida. Momentos de alegria e alívio registaram-se Barcelos - com o Boavista a derrotar o Gil Vicente por 2-1 e a selar a permanência - e no Algarve, com o Portimonense a conseguir o ponto de que precisava (nulo diante do Sp. Braga) para continuar na elite do futebol português. Confira nesta galeria todas as emoções desta derradeira ronda da Liga NOS.