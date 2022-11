Festa de arromba da Austrália com a qualificação para os 'oitavos' do Mundial: na bancada, no relvado e às 4 da manhã em Melbourne

A Austrália venceu a Dinamarca e vai estar nos oitavos-de-final do Campeonato do Mundo. A festa dos cangurus começou logo no relvado, após o apito final com o 1-0 no placard. Houve muitos abraços e até um beijo da esposa ao selecionador Graham Arnold. A muitos milhares de quilómetros de Doha, os adeptos dos socceroos viram o jogo com grande atenção nas ruas de Melbourne mesmo que o encontro tenha acabou... às 4 horas da manhã locais. A festa precipitou-se após o golo australiano e culminou com o último apito do árbitro. [Fotos: Epa e Reuters]