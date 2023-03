Festa portuguesa: Pichardo e Dongmo ergueram bem alto bandeira lusa em Istambul

Dia de festa dupla para Portugal em Istambul. Pedro Pablo Pichardo (triplo salto) e Auriol Dongmo (lançamento do peso) sagraram-se campeões europeus de pista coberta, ao vencerem os respetivos concursos de forma destacadíssima. Primeiro foi Pichardo, com um recorde nacional de pista coberta, e depois Dongmo, com uma nova melhor marca europeia do ano. (Fotos: EPA e Reuters)