Os citizens estiveram a perder com o Aston Villa e com o título inglês em risco. Contudo, três golos de rajada garantiram a vitória e a Premier League. Os adeptos, que tantos nervos mostraram, invadiram o relvado para festejaram com os seus heróis. [Imagens: Getty Images e Reuters]