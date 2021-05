O Arouca confirmou a subida ao escalão maior do futebol português com um triunfo por 2-0 em casa do Rio Ave, na segunda mão do playoff, e teve uma receção apoteótica na vila de Arouca. Muitos adeptos foram até às principais ruas arouquenses para festejar o regresso à 1ª Liga, de onde o clube tinha caído em 2017 [Fotos: Pedro Fontes/Movephoto.]