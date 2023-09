Festejo de João Mário serve de inspiração para a imagem de apresentação do 'Football Manager 2024'

João Mário e a celebração do golo do Benfica diante da Juventus, a 25 de outubro do ano passado, serviram de inspiração para a imagem de apresentação da versão de 2024 do famoso vídeojogo 'Football Manager'. A fotografia original foi captada pelo fotógrafo português Octavio Passos, tendo sido posteriormente 'retocada', para colocar no lugar dos jogadores do Benfica (João Mário, Gonçalo Ramos, Enzo Fernández, Rafa e Florentino - Bah é 'ocultado') futebolistas com as cores alusivas ao jogo.