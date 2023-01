Fifó e Janice nomeadas embaixadoras do futsal feminino da AF de Setúbal

Ana Sofia Gonçalves, mais conhecida como Fifó, e Janice Silva, ambas jogadoras da equipa feminina de futsal do Benfica, foram apresentadas na sexta-feira como embaixadoras do futsal feminino da Associação de Futebol de Setúbal. A cerimónia teve lugar no Hotel Cristal, em Setúbal, e contou com a presença de Pedro Pina, vereador do Desporto da Câmara Municipal.