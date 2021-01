Por agora é numa vivenda na zona de Conde de Orgaz que família de Figo reside mas a mudança para um apartamento numa das áreas mais nobres da capital espanhola pode vir a ser uma realidade em breve, de acordo com a imprensa espanhola. Helene Svedin, mulher do ex-jogador português, tem mostrado algumas imagens da remodelação do imóvel que tem uma área de 300 metros quadrados e se situa na avenida Ortega y Gasset.