Fabiana Cruz, filha do antigo jogador Oceano, voltou à Madeira para uns dias de descanso. A repórter da SIC fez sucesso nas redes sociais com as suas fotografias em fato de banho e deixou um belo cartão de visita para quem quiser visitar o arquipélago: "Tinha mil e um argumentos, mas fica esta foto e o resto depois vocês contam-me", escreveu