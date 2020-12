Wayne Rooney mostrou todo o seu orgulho ao publicar uma foto do seu filho mais velho a comprometer-se com clube onde foi estrela. "Kai a assinar com o Manchester United. Continua a trabalhar duro, filho", escreveu. A mãe do menino, por sua vez, falou em "noite especial". Rooney e Coleen têm, além de Kai (11 anos), mais três filhos: Klay, de 7 anos; Kit, de 4; e Cass, de 2.