Filipe Luís esteve no Dragão e adeptos do Flamengo pediram... Jorge Jesus

Além de Bruno Spindel e Marcos Braz, o Flamengo teve um outro representante no clássico entre FC Porto e Benfica. Filipe Luís, lateral dos cariocas, assistiu ao encontro na companhia do antigo internacional português, provocando naturalmente várias reações nas redes sociais pela foto que partilhou. Grande parte dos comentários pediam o regresso do "Míster".