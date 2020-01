O final de jogo no Sp. Braga-Sporting ficou marcado por momentos de muita tensão junto do banco do Sporting, isto depois da expulsão de Jeremy Mathieu. O defesa francês entrou fora de tempo em Esgaio, motivando um enorme 'sururu' do qual resultariam mais dois cartões vermelhos, todos para jogadores que estavam no banco: Eduardo para os minhotos e Borja para os leões. No meio disto tudo, Marcos Acuña não escondeu a sua irritação e Bruno Fernandes até discutiu com um polícia...