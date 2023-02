Final de jogo com homenagem a Pepe: central agradeceu e beijou o símbolo do FC Porto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





O FC Porto perdeu diante do Gil Vicente em casa e complicou bastante a sua vida na Liga Bwin, mas o final de jogo ficou marcado por um momento marcante, com os Super Dragões a esquecerem o desaire e a prestarem o seu tributo a Pepe, que hoje completa 40 anos. O capitão portista, visivelmente emocionado, acabou a beijar o símbolo do clube. Antes deste momento, Sérgio Conceição deu uma bronca visível aos jogadores.