Final four da Taça da Liga já mexe: Fan Zone inaugurada para a festa do futebol em Braga

Sp. Braga, Sporting, V. Guimarães e FC Porto iniciam na próxima terça-feira em Braga a disputa da final four da Taça da Liga. Contudo, a festa do futebol arrancou já este sábado com a inauguração da Fan Zone, situada na Avenida Central da cidade dos arcebispos. A cerimónia contou com a presença do presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, do presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio e de José Francisco Neves, membro do Comité Executivo da Allianz, entre outras personalidades ligadas à modalidade.